СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Гродно

В результате ДТП погиб мужчина. Накануне на улице Асфальтной в Гродно автомобиль Форд врезался в бетонное ограждение. По информации СК, авто ехало на скорости около 150 км в час, водитель пошёл на обгон, но с управлением не справился. Как стало известно позже, 18-летний шофёр лишён водительских прав и накануне утром пытался сбежать от сотрудников ГАИ. Из покареженной машины его и пассажира доставали спасатели. От полученных травм пассажир скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали в тяжёлом состоянии. Следователь осмотрел место аварии, назначены необходимые экспертизы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".