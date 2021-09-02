СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в поле при уборке кукурузы

СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в поле. ЧП в Щучинском районе. По информации следствия, мужчина работал на комбайне в поле, убирал кукурузу, когда сбил пожилую женщину. От полученных травм 90-летняя местная жительница скончалась на месте происшествия.