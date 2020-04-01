СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Гродно

Следствие выясняет обстоятельства ЧП. Изначально сообщение о происшествии поступило в скорую - в одной из квартир города у женщины ножевое ранение. И уже на месте медики констатировали смерть 49-летней хозяйки. По предварительным данным, в доме погибшей также находились двое мужчин и женщина, все они выпивали. В компании возник конфликт, крайней оказалась хозяйка - ей ножом ударили в шею. Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд исследований. По подозрению в совершении преступления задержаны оба мужчины, один из них брат погибшей. С ними проводятся следственные действия.