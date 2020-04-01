3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
СК возбудил уголовное дело по факту убийства в Гродно
Следствие выясняет обстоятельства ЧП. Изначально сообщение о происшествии поступило в скорую - в одной из квартир города у женщины ножевое ранение. И уже на месте медики констатировали смерть 49-летней хозяйки. По предварительным данным, в доме погибшей также находились двое мужчин и женщина, все они выпивали. В компании возник конфликт, крайней оказалась хозяйка - ей ножом ударили в шею. Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд исследований. По подозрению в совершении преступления задержаны оба мужчины, один из них брат погибшей. С ними проводятся следственные действия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП