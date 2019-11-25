СК возбудил уголовное дело в отношении беглого заключенного, который пытался ранить ножом свою супругу

Производство начато по статьям "Применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" и "Угроза убийства". Эта история потрясла белорусов в конце прошлой недели. Мужчина, который отбывает наказание в учреждении открытого типа, сбежал, чтобы разобраться со своей супругой. Женщине удалось сбежать к соседям.



Правда, на следующий день местному участковому удалось выйти на след беглеца, и это едва не закончилось очередным ЧП. За ходом событий проследил Юрий Шевчук.



Не раз устраивал дома скандал и злоупотреблял спиртными напитками. Так в двух словах, по информации правоохранителей, можно описать личность 30-летнего мужчины, который своим поступком потряс всю страну. Как выяснилось, агрессивное поведение в отношении своей 21-летней жены для него обычное дело. За нападения на супругу он был судим уже дважды. На этот раз мужчина отбывал наказание в учреждении открытого типа, откуда сбежал, чтобы в очередной раз заняться воспитанием своей второй половины.



Благо на этот раз девушке удалось вырваться и убежать от домашнего тирана. Соседи на агрессивного мужчину вызвали наряд милиции. Это охладило пыл агрессора, и он ударился в бега. Это видео было снято на месте, где разворачивались события, после приезда милиционеров. Как видно, работала не одна опергруппа. В нескольких районах Могилевской области был введен план "Перехват", но выйти на след беглеца местному участковому удалось лишь на следующий день.



После задержания подозреваемого отвезли в больницу. К этому моменту действиям фигуранта уже дана правовая оценка, в отношении него возбуждено уголовное дело. С учетом того, что у мужчины уже есть одна непогашенная судимость, по которой он и отбывал наказание в учреждении открытого типа, новые эпизоды для него могут закончиться весьма печально.



К слову, именно сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. По данным ООН, до 70 % представительниц прекрасного пола страдают от насилия на бытовом уровне. 35 % женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического и сексуального насилия в течение жизни.



У нас в стране проблема также актуальна. За год в Беларуси совершается около 2,5 тысячи преступлений, которые относятся к категории насилия в семье. Количество административных правонарушений, связанных с домашним насилием, ежегодно составляет около 50 тысяч. При этом в 80 % случаев страдают именно женщины.



Если домашнее насилие для вас не просто слова, не молчите! В Беларуси работает общенациональная горячая линия для пострадавших от насилия в семье. Номер телефона, по которому можно обратиться за помощью: 8-801-100-8-801.



Помните, своевременная помощь может спасти вашу жизнь.



