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СК выясняет обстоятельства ДТП на территории детского оздоровительного центра "Зубренок"

Две недели там проходил слет юных спасателей-пожарных. В финале было запланировано катание на служебных квадроциклах. В результате поездки пострадали два человека - сотрудник МЧС и подросток. На транспорте работник ведомства вез 15-летнего юношу.

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