Употреблял наркотики сам и работал на интернет-площадку по их сбыту. СК завершил расследование дела о незаконном обороте психотропов в крупном размере. Обвиняемый - 24-летний житель столицы - регулярно покупал запрещенные вещества для себя в Сети, а в декабре прошлого года, когда вновь собирался сделать покупку, обратил внимание на объявление о заработке быстрых и легких денег. Молодой человек решил устроиться закладчиком. Списался с представителем торговой точки, получил координаты 4 так называемых мастер-кладов. Локации тайников крупных партий наркотика фигуранту присылала куратор. После того как парень забирал партию запрещенных веществ, он расфасовывал дурман на дозы, а после и сам делал закладки во Фрунзенском районе столицы. Все свои действия он фиксировал в блокноте.