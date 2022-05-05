СК завершил расследование дела в отношении белоруса, экстрадированного из Испании

Белоруса обвиняют в налоговых преступлениях, а именно оказание пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, подобной деятельностью фигурант занимался с 2013 по 2016 год в составе преступной группы, в это время находился в Беларуси. Сообщается, что он контролировал сеть лжепредпринимательских структур, с помощью которых помогал сотрудникам организаций реального сектора экономики уходить от уплаты налогов. Для совершения фиктивных сделок обвиняемый использовал счета и реквизиты подконтрольных ему компаний, проводил незаконные финансовые операции, в том числе по обналичиванию и обезналичиванию денег. Под его руководством в Минске и области было создано более 45 так называемых финок, в качестве фиктивных учредителей и руководителей привлекались подставные люди. Итог - ущерб государству на сумму более миллиона рублей.