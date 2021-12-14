На протяжении нескольких лет издевался над женщиной: душил, бил табуреткой и другими предметами, пока не забил до смерти. При этом причинял не только физические, но и психические страдания. СК завершил расследование убийства с особой жестокостью в Бобруйске. Преступление было совершено в конце мая: 37-летний мужчина, будучи в подпитии, устроил скандал у себя дома. В результате ссоры избил сожительницу. Затем, схватив кочергу, он продолжил бить женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.