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СК завершил расследование убийства с особой жестокостью в Бобруйске

На протяжении нескольких лет издевался над женщиной: душил, бил табуреткой и другими предметами, пока не забил до смерти. При этом причинял не только физические, но и психические страдания. СК завершил расследование убийства с особой жестокостью в Бобруйске. Преступление было совершено в конце мая: 37-летний мужчина, будучи в подпитии, устроил скандал у себя дома. В результате ссоры избил сожительницу. Затем, схватив кочергу, он продолжил бить женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшей стала закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся кровоизлиянием и отеком мозга. На теле умершей женщины обнаружено не менее 87 травм. В СК добавили, что зачастую особо тяжкие преступления совершаются в семьях. Неуравновешенность, злоупотребление алкоголем и нежелание решать проблемы остаются существенными факторами бытовой преступности. Расследование убийства завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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