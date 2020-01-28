СК завершил расследование уголовного дела о присвоении имущества

Материалы проверки переданы прокурору для направления в суд. По данным СК, 24-летний сотрудник магазина бытовой техники в Лиде, подменил свой бэушный телефон на новый. После гаджет и аксессуары к нему были проданы в другом городе. Вскоре у нового владельца сломалось устройство, и он пытался сдать его на ремонт по гарантии. Однако в обслуживании клиенту было отказано, ведь неисправный мобильный на реализацию в сеть маркетов никогда не поступал. Ущерб составил две тысячи сто рублей. Подозреваемый уже возместил всю сумму.