Скорость более 160 км/ч и проезд на красный - СК завершил расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Минске на проспекте Дзержинского. Авария случилась в октябре прошлого года. По информации следствия, 25-летний водитель на БМВ двигался по проспекту Дзержинского, когда сбил 20-летнего парня. Пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на красный. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. В ходе расследования выяснилось, что шофер ехал со значительным превышением скорости - более 160 км/ч, на этом участке разрешенная скорость не более 60. Приближаясь к перекрестку со светофорами, молодой человек проявил невнимательность, не учел метеорологические и погодные условия и выбрал небезопасную скорость. По информации СК, водитель мог видеть, что сигнал светофора меняется с разрешающего движение на желтый, а после на красный. Но он не начал тормозить. А наоборот нажал на педаль газа.

