Убийство, поджог, повлекший смерть человека и кража. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Верхнедвинского района, который обвиняется в целом ряде преступлений. По материалам уголовного дела, 24 июня компания из трех человек распивала спиртные напитки в деревне Боровка. В какой-то момент между двумя участниками застолья возник конфликт, в результате которого обвиняемый ударил ножом 66-летнего знакомого. После поножовщины участники застолья уснули, а потерпевший остался лежать на полу. Проснувшись, 28-летний мужчина стал заметать следы своего преступления. Установлено, что он несколько раз поджигал предметы в доме, пока оставшийся в нем еще один участник конфликта спал. Когда начался пожар, обвиняемый покинул дом и, прибежав к соседям, попросил вызвать МЧС.

