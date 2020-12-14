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СК завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Верхнедвинского района
Убийство, поджог, повлекший смерть человека и кража. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Верхнедвинского района, который обвиняется в целом ряде преступлений. По материалам уголовного дела, 24 июня компания из трех человек распивала спиртные напитки в деревне Боровка. В какой-то момент между двумя участниками застолья возник конфликт, в результате которого обвиняемый ударил ножом 66-летнего знакомого. После поножовщины участники застолья уснули, а потерпевший остался лежать на полу. Проснувшись, 28-летний мужчина стал заметать следы своего преступления. Установлено, что он несколько раз поджигал предметы в доме, пока оставшийся в нем еще один участник конфликта спал. Когда начался пожар, обвиняемый покинул дом и, прибежав к соседям, попросил вызвать МЧС.
В ходе ликвидации пожара спасателями обнаружены тела двух мужчин
28-летний подозреваемый был задержан в тот же день. В ходе расследования уголовного дела также были установлены два факта краж, совершенных обвиняемым накануне произошедшего. По результатам расследования 28-летнему мужчине предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса: убийство, кража и умышленное уничтожение имущества, повлекшие по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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