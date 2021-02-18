Сходку уголовных авторитетов в Жодино посетили бойцы ГУБОПа и "Алмаза"

Оперативники задержали 12 человек в возрасте от 32 до 49 лет. В их багаже судимости за убийство, изнасилование, мошенничество, вымогательство, хулиганство и оборот наркотиков.



Сообщается, что встречу организовали сторонники так называемого вора в законе по прозвищу Паштет. Причина собрания, говорят в МВД, - передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Паштета укрепить позиции в столичном регионе. Также обсуждались вопросы конкретных действий по дискредитации другого вора в законе - Александра Кушнерова и его последователей.



