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Схватка разъяренного человека со шлагбаумом попала в объектив камеры видеонаблюдения

Схватка разъяренного человека со шлагбаумом попала в объектив камеры видеонаблюдения. С заграждением решил сразиться пассажир автомобиля, который не мог заехать на охраняемую стоянку.

Мужчина накинулся на шлагбаум, сломал его, но и сам пострадал в схватке.

Фото:pixabay.com

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