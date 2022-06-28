Сладкая контрабанда: белорусские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения более 58 тонн груш

Белорусские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения по недействительным документам более 58 тонн груш. В первом случае нарушение выявили в Лиозненском районе. На грузовике DAF перевозили 20 тонн фруктов на сумму более 160 тысяч рублей. При этом документы оказались недействительными. Начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 % от стоимости незаконного груза.