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Сладкая контрабанда: белорусские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения более 58 тонн груш
Белорусские таможенники пресекли три попытки незаконного перемещения по недействительным документам более 58 тонн груш. В первом случае нарушение выявили в Лиозненском районе. На грузовике DAF перевозили 20 тонн фруктов на сумму более 160 тысяч рублей. При этом документы оказались недействительными. Начат административный процесс. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 % от стоимости незаконного груза.
В Могилевской области более 38 тонн груш и стоимостью почти 174 тысячи рублей. В обоих случаях перевозчики в документах указали страной происхождения товара Турцию. При проведении таможенного контроля установлено, что действительной страной происхождения является Польша. Владельцам груза также придется раскошелиться на крупный штраф.
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