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След на окурке помог задержать серийного вора в Гродненском районе
В Гродненском районе удалось выйти на серийного вора по следам на окурке от сигареты. Так, с 2019 года на территории района происходили кражи из дачных домов. Чаще всего злоумышленник забирал вещи, стройматериалы и цветные металлы.
Во время осмотров мест происшествий были изъяты различные доказательства - предметы, с которыми контактировал возможный преступник. В дальнейшем судебно-генетические исследования показали, что на некоторых из них есть один и тот же биологический материал. В поле зрение сыщиков попал 41-летний житель Гродно. После задержания подозреваемого экспертиза подтвердила совпадение генотипов. Сейчас судьбой вора занимаются следователи.
Фото:pixabay.com
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