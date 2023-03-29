След на окурке помог задержать серийного вора в Гродненском районе

В Гродненском районе удалось выйти на серийного вора по следам на окурке от сигареты. Так, с 2019 года на территории района происходили кражи из дачных домов. Чаще всего злоумышленник забирал вещи, стройматериалы и цветные металлы.

Во время осмотров мест происшествий были изъяты различные доказательства - предметы, с которыми контактировал возможный преступник. В дальнейшем судебно-генетические исследования показали, что на некоторых из них есть один и тот же биологический материал. В поле зрение сыщиков попал 41-летний житель Гродно. После задержания подозреваемого экспертиза подтвердила совпадение генотипов. Сейчас судьбой вора занимаются следователи.