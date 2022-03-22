След руки помог установить злоумышленника в Городке

По следу руки эксперты помогли установить злоумышленника. В Городке сотрудник одного из местных магазинов обратился в милицию с заявлением о том, что из торговой точки некий человек забрал телефон. Его стоимость боле 790 рублей. На месте работала следственно-оперативная группа и эксперт.