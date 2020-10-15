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Следователи Бреста заявляют о рекордном количестве хищений денег с банковских карт
С начала этого года возбуждено почти полторы тысячи уголовных дел. Сумма ущерба - более 200 тысяч рублей. В это же время не унимаются и телефонные мошенники, констатируют правоохранители. Очередная жертва - пенсионерка из Полоцка, которая слишком доверилась незнакомцам. Владимир Королев - подробнее.
Следователи Бреста заявляют о рекордном количестве хищений денег с банковских кар. С начала этого года возбуждено 1400 уголовных дел. Сумма ущерба - более 200 тысяч рублей. Жительница Кобрина потеряла 3800 рублей, поверив неизвестному, который позвонил ей от имени работника банка. Мужчина заявил, что неизвестные пытаются снять с ее карточки деньги. А чтобы избежать этого, нужно сообщить реквизиты карты, которая 59-летняя женщина и сообщила. А жительница Барановичей, продавая товар через интернет, потеряла 450 рублей. Неизвестные скинули ей ссылку на фишинговую страницу. Продавец, подумав, что это сайт банка, ввела свои реквизиты и осталась без денег. В СК утверждают, что за последние 3 года количество уголовных дел увеличилось более чем в 7 раз
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