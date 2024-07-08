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Следователи Гомельского региона устанавливают личность мужчины, убитого в 1999 году
СК Гомельского региона прервал немое молчание очередного убийства прошлых лет. О судьбе погибшего ничего не было известно долгих 24 года… Его личность до сих пор устанавливается, и следователи просят в этом им помочь.
Итак, к озвученным подробностям. События осени 1999-го, что развернулись в Буда-Кошелевском районе, вскрыла жуткая находка на одном из участков в садовом товариществе "Зеленый остров". Нынешние владельцы минувшим летом проводили некие земельные работы, когда внезапно заметили фрагмент черепа. Об этом они тут же сообщили правоохранителям. На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты. Они извлекли из грунта человеческие останки, а вместе с ними шариковую ручку и одежду, на которой имелись повреждения, характерные для ножевых ранений. В кармане брюк также лежал ключ. В результате проделанной работы правоохранители спустя больше двух десятилетий вышли на подозреваемого. Фигуранта уже допросили и провели с ним проверку показаний на месте. Так у следователей появилась возможность узнать истинную картину произошедшего. Со слов задержанного также составлен рисованный портрет убитого.
По версии следствия, в сентябре 1999 года 25-летний житель городского поселка Костюковка Гомельского района(сейчас входит в состав Гомеля)решил съездить на дачный участок в Буда-Кошелевском районе. На пригородной железнодорожной станции возле продуктового магазина молодой человек познакомился с мужчиной почти вдвое старше себя. Они быстро нашли общий язык. Знакомство скрепили алкоголем. Парень рассказал о затеянном ремонте в доме и предложил мужчине ему помочь. Безработный собеседник согласился. Затем новые знакомые вместе поехали потрудиться на даче. Увлекшись сельхозработами и выпивкой, пропустили последнюю электричку и решили заночевать в бытовом вагончике. В какой-то момент общение закончилось убийством гостя.
Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что найденные костные останки захоронены в период с 1993 по 2013 годы и принадлежат они мужчине в возрасте от 40 до 55 лет, он был ростом от 163 до 164,5 см.
/0232/ 69 30 36 - номер телефона для тех, кто в этом портрете увидел черты знакомого лица. Родственники и знакомые, а также те, кто обладает какими-либо сведениями об обстоятельствах этого мужчины - вашего звонка очень ждут следователи.
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