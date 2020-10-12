Следователи ищут очевидцев аварии на проспекте Пушкина, где пострадали пешеходы. ДТП случилось накануне вечером. По данным следствия, 37-летний водитель на автомобиле Volkswagen ехал по проспекту Пушкина, вблизи 30-го дома сбил двух пешеходов. Последние в этот момент были на дороге. 50-летний мужчина и 52-летняя женщина получили травмы. Их доставили в больницу. А водителя задержали. Как выяснилось, накануне у него был день рождения и за руль шофер сел нетрезвым. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи работали на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Если вы располагаете какой-либо информацией об этом происшествии, правоохранители просят обращаться по телефонам: /017/ 389 55 55; /033/ 333 67 19.