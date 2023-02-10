Следователи ищут очевидцев аварии в Гродно, где пострадал пешеход

Следователи ищут очевидцев ДТП в Гродно, в котором пострадал пешеход. Вечером 15 января на проспекте Янки Купалы "фольксваген" наехал на пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

Если вы стали очевидцами этого ДТП, следователи просят обратиться в ближайший отдел СК или позвонить по номерам 8/033/ 621 15 35, 8/0152/ 72 41 05 .