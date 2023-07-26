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Следователи ищут очевидцев аварии в Минске и ДТП в Лельчицах и называют номера телефонов для связи
Обзор дорожной обстановки. О самых заметных событиях расскажет Карина Пашкова.
Возбуждено уголовное дело в отношении водителя такси, спровоцировавшего ДТП в Лельчицах. Авария произошла накануне во второй половине дня. Столкнулись машина такси и Volkswagen. В результате происшествия пострадали 7 человек, пятеро из которых, это дети. Уголовное дело возбуждено по части 2. ст. 317.
На месте происшествия всю ночь работали следователи, эксперты и сотрудники милиции. Зафиксирована следовая картина, правоохранители опросили некоторых участников аварии, назначены необходимые экспертизы. Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, в том числе записями видеорегистраторов, фото- и видеозаписями, обращаться по телефонам: /80232/ 69 30 48; 69 32 22.
Нужны свидетели аварии в Минске. Следователи ищут очевидцев аварии в Минске, где накануне разбилась пара на мотоцикле. ДТП произошло на пересечении улиц Чичерина и Киселева, предварительно установлено, что 17-летний байкер не уступил дорогу Кia. В результате аварии водитель мотоцикла и 19-летняя девушка-пассажир госпитализированы. Обращаться по телефонам: /017/ 389 55 55 или /029/ 159 08 35.
На помощь водителю в Полоцком районе пришли сотрудники МЧС, спасатели деблокировали автомобилиста. Столкнулись машины Land Cruiser и БМВ, в салоне последней оказался заблокирован шофер. Бойцы МЧС поняли сразу, что без спецоборудования спасти человека не удастся. С помощью гидравлических ножниц срезали дверь и отжали сидение. Мужчина получил различные травмы. Его передали медикам, а после доставили в больницу.
Выехал на встречку - итог ДТП. Авария в Гомельской области. 48-летний водитель на грузовике МАЗ двигался со стороны дороги Н 5009, при повороте налево выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем Аudi. За рулем была 49-летняя женщина. Последняя получила травмы, пострадала и ее пассажир. Обе были доставлены в больницу. Ремнями безопасности женщины пристегнуты не были.
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