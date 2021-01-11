Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

Как стало известно, накануне днем ребенок ушелкататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летнй девочкой. Онавернулась домой, а мальчик - нет. Тогда родители объявили сына в розыск,информация появилась в ресурсах отряда "Ангел". Позже тело ребенка былообнаружено сотрудниками МЧС в заброшенном очистном колодце. Для установленияточной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаютсявсе обстоятельства произошедшего.