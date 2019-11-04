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Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика на стадионе в Барановичском районе

По данным следствия, 1 ноября 11-летний ребенок в агрогородке Русино вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Во время игры мальчик запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью его тела конструкция упала и придавила его. Несмотря на реанимационные действия врачей, которые приехали на место происшествия, спасти пострадавшего не удалось. Следственным комитетом по данному факту проводится проверка.

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