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Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего на Логойском тракте

Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП в Минске, которое произошло 15 июня на Логойском тракте. Там столкнулись фургон Ford и мотоцикл Honda. На месте дорожного ЧП погиб байкер. В отношении водителя авто возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть". Если вы стали свидетелем этой аварии, сообщите правоохранителям.


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