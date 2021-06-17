Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего на Логойском тракте

Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП в Минске, которое произошло 15 июня на Логойском тракте. Там столкнулись фургон Ford и мотоцикл Honda. На месте дорожного ЧП погиб байкер. В отношении водителя авто возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть". Если вы стали свидетелем этой аварии, сообщите правоохранителям.