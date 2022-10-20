Подробности резонансного убийства 25-летней официантки в Пружанском районе

Следователи раскрыли подробности резонансного убийства в Пружанском районе 8-летней давности. Расследование завершено. Напомним, шокирующая новость о гибели 25-летней официантки из райцентра взбудоражила местных жителей еще в мае 2014 года. Обгоревший труп девушки нашли в лесу. На теле погибшей работавшие на месте специалисты обнаружили также многочисленные травмы. Увиденное потрясет даже опытных правоохранителей - подобного зверства в той местности раньше никогда не было. При том, что сама девушка, как позже отметят знакомые и родные, была доброжелательной и спокойной. Найти подозреваемого по горячим следам тогда не удалось. Однако работа по поиску убийцы не прекращалась. И не безрезультатно: в прошлом году сыщики задержали фигуранта.