3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Подробности резонансного убийства 25-летней официантки в Пружанском районе
Следователи раскрыли подробности резонансного убийства в Пружанском районе 8-летней давности. Расследование завершено. Напомним, шокирующая новость о гибели 25-летней официантки из райцентра взбудоражила местных жителей еще в мае 2014 года. Обгоревший труп девушки нашли в лесу. На теле погибшей работавшие на месте специалисты обнаружили также многочисленные травмы. Увиденное потрясет даже опытных правоохранителей - подобного зверства в той местности раньше никогда не было. При том, что сама девушка, как позже отметят знакомые и родные, была доброжелательной и спокойной. Найти подозреваемого по горячим следам тогда не удалось. Однако работа по поиску убийцы не прекращалась. И не безрезультатно: в прошлом году сыщики задержали фигуранта.
Эксперты смогли выделить биологический материал, но на тот момент мужчина, которому он принадлежал, правоохранителям был неизвестен, так как ранее в их поле зрения не попадал.
Сотрудники милиции организовали систематическую работу по сбору образцов ДНК практически всех местных жителей. В итоге среди 9 тысяч экспертиз - одно точное совпадение.
Главным фигурантом дела стал уроженец Пружанского района, работавший сварщиком на предприятии в Бресте. На тот момент ему было всего 22 года.
Как отметили в СК, во время расследования 30-летний фигурант не раз менял показания, пытаясь избежать ответственности. Но собранных доказательств оказалось достаточным для подтверждения его причастности к преступлению.
В ближайшее время в деле начнет разбираться суд. Начала процесса обвиняемый ожидает под стражей.
Президент
Все
Лукашенко заявил, что в будущую пятилетку нужно обратить внимание на развитие регионов
В Беларуси проделали большой путь по созданию АПК будущего, но впереди задач не меньше - Лукашенко
Белорусский лидер: В Беларуси не будут сворачивать программу "Один район - один проект"
Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе