ЧПЗона X

Подробности резонансного убийства 25-летней официантки в Пружанском районе

Следователи раскрыли подробности резонансного убийства в Пружанском районе 8-летней давности. Расследование завершено. Напомним, шокирующая новость о гибели 25-летней официантки из райцентра взбудоражила местных жителей еще в мае 2014 года. Обгоревший труп девушки нашли в лесу. На теле погибшей работавшие на месте специалисты обнаружили также многочисленные травмы. Увиденное потрясет даже опытных правоохранителей - подобного зверства в той местности раньше никогда не было. При том, что сама девушка, как позже отметят знакомые и родные, была доброжелательной и спокойной. Найти подозреваемого по горячим следам тогда не удалось. Однако работа по поиску убийцы не прекращалась. И не безрезультатно: в прошлом году сыщики задержали фигуранта.

Эксперты смогли выделить биологический материал, но на тот момент мужчина, которому он принадлежал, правоохранителям был неизвестен, так как ранее в их поле зрения не попадал.

Сотрудники милиции организовали систематическую работу по сбору образцов ДНК практически всех местных жителей. В итоге среди 9 тысяч экспертиз - одно точное совпадение.

Главным фигурантом дела стал уроженец Пружанского района, работавший сварщиком на предприятии в Бресте. На тот момент ему было всего 22 года.

Как отметили в СК, во время расследования 30-летний фигурант не раз менял показания, пытаясь избежать ответственности. Но собранных доказательств оказалось достаточным для подтверждения его причастности к преступлению.

В ближайшее время в деле начнет разбираться суд. Начала процесса обвиняемый ожидает под стражей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все