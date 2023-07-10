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Следователи раскрыли убийство, совершенное в Минске 29 лет назад

Следователи раскрыли убийство спустя 29 лет. Они установили личность минчанина, который в мае 94-го года в Минске до смерти избил 50-летнего мужчину. Погибший был настолько сильно избит, что его с трудом смогла опознать супруга.

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