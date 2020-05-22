Следователи рассказали подробности ДТП в Борисовском районе: вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения

Вся компания, которая разбилась в страшной аварии на трассе М1, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Среди погибшихтри несовершеннолетние школьницы. Следователи рассказали подробности трагедии в Борисовском районе. ДТП случилось в воскресенье вечером. По непонятным причинам автомобиль "Рено", выехал на встречную, где столкнулся с машиной "Джили" и автопоездом. В результате происшествия погибли 6 человек - все они и находились в салоне "рено".



По данным СК, жертв могло быть больше, за несколько километров до места аварии из машины вышел один юноша. Это и спасло парню жизнь - по стечению обстоятельств компания стала выпивать спиртное во время дня рождения молодого человека, который и покинул салон. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.



