Из мести поджог дом с двумя братьями внутри. Следователи рассказали подробности пожара в поселке Сураж Витебского района. Накануне событий, о которых пойдет речь, главный фигурант освободился из мест лишения свободы. Вернулся в родительский дом, где уже проживали два младших брата. Семейной идиллии не вышло. Уже на первых порах родственники ссорились по мелочам. Восстанавливать отношения помогали лишь вечерние застолья. Но именно одна из таких посиделок едва не закончилась трагедией.

Подробности уголовного дела, в материале Юрия Шевчука.

Начало этой истории словно списано со сказки: "было у отца три сына", но финал оказался более трагичной драматургической формы. Итак, апрель 2022 года. Из колонии выходит 48-летний мужчина. Лучшего места, как родительский дом, чтобы обосноваться там какое-то время, бывший арестант не придумал. Там же жили два его родных брата (39 и 40 лет).

Семейной идиллии не вышло. Уже на первых порах братья стали ссориться по мелочам. Восстанавливать отношения помогали лишь вечерние застолья. Но именно одна из таких посиделок едва не закончилась трагедией. После нескольких бутылок спиртного братья отправились спать, но, видимо, экс-арестанту захотелось еще несколько глотков свободы. Увы, братья не поддержали его и легли спать. Ничего лучшего, как поджечь им диван, обиженный родственник не придумал. После этой выходки горячего мужчину отправили на улицу остудиться, но это еще большего его разозлило. В итоге мужчина забаррикадировал дверь дома и поджег жилище с братьями внутри.

Лишь чудом братья уцелели, услышав треск огня, они успели выбраться на улицу. Спасатели, конечно, приехали, как только получили сигнал, но от дома уже мало что оставалось. Позже следователи установили, что обвиняемый причастен еще и к совершению грабежа. Из материалов уголовного дела следует, что 10 апреля мужчина проник в дом 83-летней женщины и похитил продукты. Пенсионерка пыталась его остановить и кричала вслед, чтобы вернул похищенное, однако мужчина забрал "добычу" и ушел.