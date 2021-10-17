Следователи разбираются в обстоятельствах дела об убийстве ребенка в Бобруйске. О гибели 3-летней девочки стало известно утром 7 октября. Начались разбирательства, в ходе которых выяснилось, что к делу причастен сожитель матери погибшей. 27-летняя женщина ушла на работу, дочь оставила под присмотром 30-летнего кавалера. Когда женщина вернулась домой, ребенок спал. Ночью малышка начала задыхаться, и мать вызвала скорую. Девочка была без сознания. В таком состоянии ее родственница вынесла к автомобилю медиков. Реанимировать ребенка пытались возле подъезда. Но старания врачей оказались тщетны. Малютка скончалась. Экспертиза показала, что погибла девочка от травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшейся закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытыми двусторонними переломами ребер, разрывами печени, кровоподтеками на голове, туловище и конечностях. В ходе допроса 30-летний местный житель дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".