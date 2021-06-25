ЧПЗона X

Следователи разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Шумилинском районе

Микроавтобус столкнулся с лосем. Животное внезапно выбежало на дорогу. Авария произошла на 70-м километре трассы Р20Витебск - Полоцк - граница Латвии. В момент ДТП в салоне авто находились 7 человек. От полученных травм 2 пассажира погибли. Еще 5 доставлены в больницу. На месте происшествия работали эксперты и следователи, назначены необходимые экспертизы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все