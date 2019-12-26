Следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Полоцком районе

Следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая случилась накануне в Полоцком районе. Погиб 17-летний юноша. По предварительной информации, компания из четырех человек (двое парней и две девушки) ехала на автомобиле БМВ по трассе Витебск – Полоцк - граница Латвии. На 117 километре дороги водитель потерял управление и съехал в кювет, где врезался в дерево. В результате аварии 17-летний пассажир погиб на месте, водитель и еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работали следователи. Уже назначены необходимые экспертизы. Пассажиров допросили. Возбуждено уголовное дело.