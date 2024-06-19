Смертельная травма на производстве. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на предприятии в Гродненском районе.

18 июня днем на одном из заводов был смертельно ранен 36-летний мужчина. Он производил демонтаж здания. Произошло обрушение конструкции, рабочего придавило. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавший погиб на месте ЧП.