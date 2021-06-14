Следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Минском районе

Инцидент произошел в вагоне электрички, которая следовала по маршруту Минск - Барановичи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд исследований, допрашиваются свидетели. Очевидцев трагедии было немало: пятница, вечер, люди возвращались домой после работы.