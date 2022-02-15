Следы совершенного преступления попытался скрыть огнем. Следователи устанавливают обстоятельства уголовного дела по факту угона и поджога авто в Витебске. Подозреваемого заключили под стражу. По данным следствия, в ночь с 15 на 16 января18-летний парень, будучи пьяным и водительских прав у него не было, сел за руль машины, принадлежащей одному из предприятий Витебского района, и поехал кататься по областному центру.



В какой-то момент, нетрезвый водитель потерял контроль над управлением и влетел в сугроб. После безуспешных попыток завести авто, парень его поджег и оставил догорать. Спустя несколько часов домой к фигуранту придут оперативники, где и наденут на него наручники. К слову, ранее молодой человек уже был судим за угон и хищение.