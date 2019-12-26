Следователи в Жодино возбудили уголовное дело по факту убийства

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Труп 50-летнего мужчины был обнаружен на окраине города. Все указывало на криминальный характер гибели. На теле погибшего колото-резаные раны. Эксперты и следователи работали на месте ЧП. Изъяты следы и предметы. Стражи порядка выясняют, кто может быть причастен к гибели человека.