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Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в шахте Беларуськалия

ЧП случилось накануне вечером.По сообщению СК, накануне около 17:00 при выполнении работ по проверке датчиказабойного конвейера в шахте рудника 38-летний мужчина, горнорабочий компании, получилнесовместимые с жизнью травмы. Известно, что следователи осмотрели местопроисшествие и уже назначены соответствующие экспертизы.

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