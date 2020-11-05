Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в шахте Беларуськалия

ЧП случилось накануне вечером.По сообщению СК, накануне около 17:00 при выполнении работ по проверке датчиказабойного конвейера в шахте рудника 38-летний мужчина, горнорабочий компании, получилнесовместимые с жизнью травмы. Известно, что следователи осмотрели местопроисшествие и уже назначены соответствующие экспертизы.