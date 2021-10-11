Следователи выясняют обстоятельства гибели супругов в Логойском районе, есть вероятность, что причина в контрафактном алкоголе. По сообщению ведомства, вечером 9 октября поступило сообщение, что в больницу в бессознательном состоянии привезли семейную пару из поселка Плещеницы. По предварительным сведениям, днем супруги употребляли спиртное. Около 5 вечера мужчина позвонил дочери и сообщил, что мать плохо себя чувствует, попросил приехать, говорил и о своем плохом самочувствии. Девушка вызвала скорую помощь. Уже утром следующего дня, не приходя в сознание, мужчина и женщина скончались в больнице.