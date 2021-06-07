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Следователи выясняют обстоятельства смерти военнослужащего в Осиповичах
Известно, что трагедия произошла в ресторане, где погибший отдыхал в свободное от службы время. В какой-то момент между ним и ранее незнакомым ему 25-летним мужчиной возник конфликт. На какой почве - в СК пока не рассказывают. Известно, что второй участник инцидента - сотрудник милиции, который в этот момент тоже находился вне службы. В итоге последний нанес удар потерпевшему, от которого тот скончался на месте происшествия. Сообщается, что погибшему военнослужащему 38 лет, он житель Речицы. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".
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