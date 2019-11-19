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Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в Волковысском районе
Тело местного жителя с колото-резаной раной шеи обнаружили в его доме. Предварительно установлено, что накануне погибший хозяин жилища выпивал вместе с братом. Между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого старший ударил младшего брата ножом. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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