Следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в Волковысском районе

Тело местного жителя с колото-резаной раной шеи обнаружили в его доме. Предварительно установлено, что накануне погибший хозяин жилища выпивал вместе с братом. Между родственниками вспыхнул конфликт, во время которого старший ударил младшего брата ножом. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".



