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Следователи выясняют обстоятельства убийства пенсионерки в Лиде

Под подозрением дочь погибшей. По данным следствия, тело 84-летней женщины было обнаружено в квартире. Все указывало на криминальный характер происшествия. На месте работали эксперты и следователи. Были назначены необходимые экспертизы. Задержана подозреваемая в убийстве. Это дочь погибшей женщины. Сообщается, что за день до трагедии между родственницами случился конфликт. Пенсионерка высказала своей 46-летней дочери недовольство по поводу ее пьянства. В итоге, по одной из версий, дама задушила свою мать. Злоумышленницу допросили, также с подозреваемой провели проверку показаний на месте.

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