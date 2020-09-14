3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Следователи выясняют обстоятельства убийства пенсионерки в Лиде
Под подозрением дочь погибшей. По данным следствия, тело 84-летней женщины было обнаружено в квартире. Все указывало на криминальный характер происшествия. На месте работали эксперты и следователи. Были назначены необходимые экспертизы. Задержана подозреваемая в убийстве. Это дочь погибшей женщины. Сообщается, что за день до трагедии между родственницами случился конфликт. Пенсионерка высказала своей 46-летней дочери недовольство по поводу ее пьянства. В итоге, по одной из версий, дама задушила свою мать. Злоумышленницу допросили, также с подозреваемой провели проверку показаний на месте.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов