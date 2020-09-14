Следователи выясняют обстоятельства убийства пенсионерки в Лиде

Под подозрением дочь погибшей. По данным следствия, тело 84-летней женщины было обнаружено в квартире. Все указывало на криминальный характер происшествия. На месте работали эксперты и следователи. Были назначены необходимые экспертизы. Задержана подозреваемая в убийстве. Это дочь погибшей женщины. Сообщается, что за день до трагедии между родственницами случился конфликт. Пенсионерка высказала своей 46-летней дочери недовольство по поводу ее пьянства. В итоге, по одной из версий, дама задушила свою мать. Злоумышленницу допросили, также с подозреваемой провели проверку показаний на месте.