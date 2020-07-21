Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Новогрудском районе

Его тело обнаружили в жилище рядом со сгоревшей кроватью. Как рассказала мать погибшего, сын ушел из дома несколько недель назад. Все это время она искала родственника, но безрезультатно. А на днях сельчанин обратил внимание, что дверь в строение, которое досталось знакомому в наследство, открыта. По антуражу было похоже, что в строении произошел пожар. Вероятно, пламя вспыхнуло из-за непотушенной сигареты.



