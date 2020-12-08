Более трех килограммов наркотиков, среди них мефедрон, альфа-ПВП и марихуана. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении группы наркосбытчиков. Обвиняемых пятеро, среди них - одна девушка. Возраст напарников от 20 до 27 лет. Самый старший мужчина, он же основной фигурант, привозил дурманы из России, фасовал и оборудовал тайники. А его подельники получали от сотрудников онлайн-маркета координаты с закладками крупных партий, забирали их и делили на разовые дозы. Далее сообщники свертки с отравой перепрятывали. Их ареал - вся Брестская область.