Квадратные метры с большой скидкой и… проблемами. Следствие ищет клиентов некой Светланы Сечко, а также компаний "Светлана" и "Стройсоюзиндустрия". Есть основания полагать, что люди пострадали от мошеннических действий. И, как сегодня было опубликовано в Telegram канале СК, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. И она подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, получения денег в долг под развитие производства, заключила договоры почти на 4 миллиона рублей, при этом, не собираясь исполнять свои обязательства. Сделки Светлана Сечко оформляла от своего имени или от имени компаний. В настоящий момент установлено 40 эпизодов. Однако у следствия есть основания полагать, пострадавших может быть больше. Отметим, что фирма "Светлана" - некогда поставщик бетона на различные стройобъекты. Не имея в обороте достаточно денег, многие застройщики предпочитали рассчитываться за бетон строящимися и готовыми квадратными метрами. В дальнейшем руководители организации заключали договоры с физлицами и продавали им эти квартиры по ценам ниже рыночных. Не получив обещанного, люди попробовали вернуть свои деньги, но тщетно. Крупные суммы растворились непонятно где. Возможно, речь идет о фактах двойных продаж.





