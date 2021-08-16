Следствие завершило расследование жестокого преступления в Малоритском районе

Убил соседа из-за слухов о сестре. Следствие сегодня сообщило, что они завершили расследование жестокого преступления в Малоритском районе. Обвиняемый местный житель, мужчине 29 лет, жертва -также из местных. Триггером убийства стали слухи. Как известно из материалов дела, 5 апреля текущего года в милицию обратился местный житель и сообщил о том, что он убил человека. Мужчина на допросе рассказал, что днем он выпивал с отцом, который рассказал, что в деревне ходят слухи об интимной связи сестры и соседа. Брата это разозлило, и он пошел к односельчанину разбираться. Конструктивный диалог не удался. Мужчина достал из кармана нож и нанес более 30 ударов потерпевшему. Оружие преступления выбросил в реку, уже после нож из воды доставали спасатели. Действия 29-летнего мужчины квалифицированы как "Убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений". К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.