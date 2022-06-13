Сложный путь домой - правоохранители раскрыли угон авто, подозреваемый - 38-летний житель Минска

По данным стражей порядка, на припаркованные машины мужчина обратил внимание, когда возвращался домой после работы. Фигурант был нетрезв. Начал дергать за ручки авто, в какой-то момент ему, как решил теперь уже подозреваемый, улыбнулась удача. Дверь в одном из автомобилей была открыта.