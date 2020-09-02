Случаи мошенничества в интернете от имени белорусских банков

Службы безопасности белорусских банков заявляют о мошенничестве в интернете от имени финансовых учреждений страны. Например, эта страничка в "Инстаграме" предлагает пользователям от имени банка пройти опрос, за который ожидается вознаграждение. Сначала аферисты обещают от 300 рублей заработка, а после - уже больше 1 300. В глаза бросаются не только эти нестыковки. Во-первых, из "Инстаграма" ссылка уводит пользователя на некий сайт, который находится не в доменной зоне .by, к тому же сайт уже никак не связан с банком. Сама фраза "опрос граждан Белорусии" написана с ошибкой. И дело не только в неправильном названии страны. Слово "Белоруссия" пишется с двумя буквами "с". После прохождения незамысловатого опроса, где предлагается назвать любимые бренды: марку одежды, автомобиля - и ответить на другие вопросы об узнаваемости товара, появляется сообщение о зачислении средств на некий счет. А вот чтобы получить выплату, нужно ввести номер банковской карты, с которой неизвестные обещают списать 20 рублей.



В службе безопасности банков предупреждают: мошенники таким образом могут заполучить доступ ко всем деньгам пользователя. Подобные опросы не имеют отношения к белорусским финансовым учреждениям. К тому же внимательные пользователи обратили внимание на комментарии, где все сообщают о мошенниках.



