Служебная собака помогла найти воришек, которые затаились под автомобилем в гараже

В Кобрине служебная собака помогла выйти на воришек, которые вломились в гараж. Случай произошел еще 12 апреля. Около трех часов ночи сработала тревожная сигнализация в одном из кооперативов райцентра. Во время осмотра места происшествия были обнаружены следы взлома: сорванный замок и открытые ворота. Служебная собака по кличке Джесси учуяла посторонних и указала на правонарушителей, которые затаились под автомобилем. Задержанными оказались 33-летний, ранее судимый житель Воложинского района и 22-летний житель Бреста. Мужчины пытались обнести гараж. Возбуждено уголовное дело.