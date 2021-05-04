Служебная собака таможенников нашла наркотики в грузовиках из Украины

Машина следовала на территорию ЕАЭС через пункт пропуска "Новая Гута". Сперва машину обследовал служебный пес, который и указал на запрещенный товар у украинца, далее была дополнительная проверка, и в ящике для личных вещей кабины был найден полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Позже экспертиза подтвердила, что это была марихуана.