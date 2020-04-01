Служебный пес из Борисова становится легендой

Профессиональный взгляд, железная хватка и особая находчивость. Самыми лучшими качествами для своей службы обладает пес, который становится уже легендой в Борисове. Это не киношный сценарий, а эпизоды из реальной жизни. Буквально за двое суток милицейской ищейке по кличке Райд удалось раскрыть два преступления. Может, они и не самые резонансные, но такая посильная помощь самим стражам порядка очень кстати. Как удается собаке точно взять след и какими плюшками балуют питомца, мы узнали у хозяев, а точнее, сослуживцев четвероногого героя.



Служебный пес Райд четко выполняет все команды своего напарника Дениса Ивановича. За три года совместной службы милиционер, кажется, выучил все повадки четвероногого от и до. А такой тандем, можно сказать, получился случайно. Денис пришел в департамент охраны по распределению электриком. Позже предложили пройти курсы кинологов и вот сегодня дуэт показывает свою эффективность.



К слову об успехах. Служебному дуэту удалось раскрыть сразу два преступления за несколько дней. Так, накануне в Борисове, возле общежития городского колледжа, очевидцы сообщили о молодом парне, который вел себя вызывающе: бегал, размахивал руками, срывал объявления со стендов. Позже выяснилось, что парень учится в этом колледже и в тот момент был пьян. В какой-то момент он взял с ближайшей клумбы камень и бросил его в трактор, разбив заднее стекло и попав в водителя.



Несколькими днями ранее в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило сообщение от спасателей о возможном поджоге строящегося дома. В ходе отработки прилегающей территории четвероногий напарник взял след и, пройдя более километра, привел правоохранителей к дому в соседнем населенном пункте. Там был задержан мужчина, который позже сознался в содеянном.



