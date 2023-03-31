Смерть на пожаре, пенсионер в огненной ловушке, ситуация с паводками обостряется

Сморгонский район

Смерть на пожаре в Сморгонском районе.Жертва -58-летний мужчина.Пламя вспыхнуло накануне днем в частном деревянном доме. Помещения были настолько затянуты дымом, что зайти внутрь без аппаратов на сжатом воздухе, было невозможно. В коридоре на полу бойцы МЧС нашли хозяина строения, он был без сознания. Погорельца пытались реанимировать, однако он скончался. По одной из версий, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки.

Гродненский район

Ещеодин погибший уже в Гродненском районе. Пенсионер оказался в огненной ловушке в своем же доме. Предположительно, к пожару привела непотушенная сигарета.

Лунинецкий район

Беды удалось избежать в Лунинецком районе. Домбыл оборудованпожарным извещателем. Хозяйку о ЧП оповестила сигнализация.

Уже на улице женщина позвонила на линию 101. Спасатели пламя ликвидировали. Очаг возгорания находился на кухне. Причина инцидентавыясняется.

Борисовский район

В Борисовском районе в одной из деревень талая вода подтопила два подворья. Жильцов домов понадобилось эвакуировать. Спасены три человека. Сообщается, что в населенный пункт нет возможности подъезда ни с одного направления.

Кричев